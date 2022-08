No es un partido cualquiera para Marco Fabián. El duelo contra Chivas de Guadalajara lo tiene marcado en rojo desde que salió el calendario del Torneo Apertura 2022, pues se trata del equipo de sus amores y en el que hizo buena parte de su carrera. Sin embargo, el mediocampista ahora milita en el Mazatlán y enfrentará al Rebaño con la urgencia de sumar los tres puntos.

Fabián ha tenido duras palabras cuando opina sobre el momento tan complicado que vive el cuadro rojiblanco y a pocas horas del partido de la Jornada 7, volvió a hablar sobre el tema. El volante reconoce que percibe una falta de sentido de pertenencia en los nuevos talentos de Chivas, en contraste con lo que fue la etapa en la que defendió los colores del club.

“No sé porque no estoy en la cabeza de los demás y nunca me gusta hablar por otros, pero no sé si sepan realmente el valor de jugar en Chivas, que a lo mejor a muchos nos pasó y a lo mejor antes era diferente, pero representar a esa institución no es cualquier cosa”, dijo el mediocampista del Mazatlán en entrevista para TUDN antes del compromiso de este viernes.

El Rebaño Sagrado vive una situación complicada en el Apertura 2022, donde no conoce la victoria y apenas ha marcado en tres oportunidades. Fabián considera que el equipo de Ricardo Cadena cuenta con el talento necesario para revertir el mal presente; sin embargo, asegura que hacen falta otras cosas para estar a la altura de la exigencia del club.

"Hay mucho talento y mucho futuro en muchos de los jóvenes, pero a veces eso no lo es todo, debes tener esa ayuda de los demás compañeros para que puedas desarrollarte de la mejor manera. Talento hay, creo que hay un gran futuro en esos jóvenes, pero al final también tienen que saber la responsabilidad que es jugar en Chivas, le tienen que dar ese gran valor al representar a la institución", concluyó.