Chivas Guadalajara se prepara para comenzar su participación en la Copa Sky cuando enfrente a Mazatlán en el Estadio Akron. Por otra parte, mientras se alista para su debut contra los bucaneros, el Rebaño Sagrado podría empezar a conseguirle nuevo club a Ángel Zaldivar, jugador que no entra en los planes de Veljko Paunovic.

A lo largo de este mercado de pases, el conjunto mexicano no ha realizó una compra que haya paralizado el balompié nacional. Sin embargo, a lo largo en la última semana ha comenzado surgir con fuerza el nombre de Víctor Guzmán, quien quiere estar en el Guadalajara porque considera que puede tener una oportunidad en el Tri.

Por otra parte, de cara al Clausura 2023, en Chivas no han parado de salir varios jugadores, uno de los últimos sería el Canelo Ángulo. A su vez, en las últimas horas comienza a surgir la versión de que Ángel Zaldívar, uno de los futbolistas que no ha sido tomado en cuenta por Veljko Paunovic.

Según lo informado por Alex Ramírez, periodista de Azteca Deportes Jalisco, no solo Atlético de San Luis está interesado en él, sino que también Xolos de Tijuana. “Les voy a decir para dónde ahora se va a ir el Chelo Zaldívar. Primero dijeron que estaba interesado en llevárselo Xolos de Tijuana, pero fíjate que ya también salió otra novia, San Luis ¿adónde ahora? Guadalajara si acomoda al Chelo, si acomoda a Ormeño no pasa nada, no los van a extrañar”, expresó el periodista en Twitter.

Cabe destacar que el Chelo como Santiago Ormeño no han terminado de llenarle el ojo a Veljko Paunovic ya que ha buscado alternativas dentro de la cantera Chivas. A su vez, está todo dado para que Daniel Ríos aterrice al Guadalajara y sea, con José Juan Macías, uno de los atacantes principales del Rojiblanco.