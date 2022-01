Las críticas del nuevo fichaje de Cruz Azul sobre el Rebaño no cayeron nada bien para el medallista de oro de Londres 2012 y le respondió duro y directo.

El arribo de Uriel Antuna al futbol mexicano ha traído más momentos desafortunados que alegrías, y es que sus constantes indisciplinas y desplantes no agradan a muchos, incluyendo a algunos de sus compañeros, como lo fue en su momento Miguel Ponce, quien decidió alzar la voz ante las declaraciones del ex jugador de Chivas sobre los tratos que le dieron en el Rebaño Sagrado.

Y es que Antuna declaró a su salida del conjunto rojiblanco que no se sintió arropado por el equipo en general, algo con lo que Ponce está en total desacuerdo, pues señala que nadie tiene que estar al pendiente un futbolista profesional, pues ya se tiene la madurez para saber qué es lo que se busca.

"En esta institución ya no caben más jugadores que no tengan compromiso. Tampoco tengo que estar atrás de él (Antuna) diciéndole que hacer", señaló el lateral izquierdo en entrevista para Fox Sports, destacando que este tipo de actitudes no tienen ningún fundamento, pues en Chivas son un equipo unido.

Para Ponce fue duro conocer las declaraciones de su ahora ex compañero, pues asegura que en Verde Valle el apoyo es lo que impera: "Que yo sepa y que yo haya visto, siempre todos los compañeros estuvimos para su apoyo, para lo que necesitara, pero bueno, no sabemos si realmente se refería a los compañeros o a quién se lo quería decir".