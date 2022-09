Las Chivas Rayadas del Guadalajara inician una semana donde tendrán dos encuentros trascendentales por el Apertura 2022 de la Liga MX. Este martes será ante Tigres UANL en el Estadio Akron por un encuentro correspondiente a la Jornada 9, mientras que el próximo sábado llegará el turno de visitar al Club América en el Estadio Azteca.

Ricardo Cadena y su equipo no conocen la derrota desde hace siete encuentros, pero saben la importancia de sacar resultados postivos ante los Felinos y las Águilas si quieren soñar con el boleto directo para la Liguilla. Para este enfrentamiento contra los de Miguel Herrera, el DT armaría un once con algunas sorpresas.

Recado de Chapo Sánchez al América

Jesús Chapo Sánchez ya comienza a calentar la previa del Clásico Nacional contra el América. "La verdad no me importa cómo lleguen, los Clásicos son partidos distintos, donde no importa la posición en la tabla, el nivel en el que llegues, cualquier equipo puede dar la sorpresa. Nos vamos a enfocar en seguir tratando de hacerlo bien nosotros y esperar al mejor América, son partidos bonitos que nos gusta disputar, lo demás no tiene que afectar, tenemos que jugarlo y demostrar que queremos ganarlo. A mí no me importa cómo llegan, yo siempre les quiero ganar, siempre quiero que mi equipo salga victorioso", expuso para Marca Claro.

Posible alineación de Chivas contra Tigres

Para recibir a los Tigres en la cacha del Estadio Akron, y teniendo en cuenta el Clásico Nacional que se avecina, Chivas podría presentar este once titular: Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Jesús Orozco; Sergio Flores, Fernando Beltrán, Jesús Angulo; Roberto Alvarado, Angel Zaldivar y Alexis Vega.