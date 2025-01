En las últimas horas, la reunión que tuvieron Canelo Álvarez y Turki Al-Alshikh ilusionó a todos por lo cerca que puede estar el acuerdo para que Saúl enfrente a Terence Crawford. En ese contexto, se buscó la palabra del mexicano, que mantuvo una postura tranquila, pero dejando la puerta abierta a pensar que el duelo es más que posible de concretar.

Es sabido que el campeón mexicano del peso supermediano es un hombre de pocas palabras. Muy difícilmente Canelo vaya a soltarse por demás y expresarse largo y tendido, por lo que hay que escuchar bien e interpretar con precisión sus dichos. En esta oportunidad, fue claro a la hora de expresar que la posibilidad de pelear con Crawford es real, pero dejando al tiempo que haga lo suyo para no acelerar ningún proceso que al final se pueda llegar a malograr.

Canelo y su postura sobre la pelea con Terence Crawford

“Siempre hay una oportunidad, veremos, veremos. Pero siempre hay una oportunidad, estamos aquí para hacer los mejores tratos y siempre hay una oportunidad”, expresó Canelo a los medios presentes.

Canelo Álvarez se encontró con el jeque Turki Al-Alshikh en Londres. (X)

La fecha que se piensa para la pelea entre Canelo y Crawford es la del sábado 5 de abril. Las negociaciones están en marcha y en las próximas semanas tendremos más novedades. Se trata de una contienda que puede poner cara a cara a dos de los mejores pugilistas de la época actual del boxeo y por eso todos los aficionados se muestran muy ansiosos esperando que se llegue a un acuerdo. Si aparece el dinero que contente a todas las partes y un acuerdo que deje felices a cada uno de los involucrados, entonces habrá Canelo vs. Crawford.

Lo que sigue entonces es esperar al paso del tiempo. Las posibilidades de Canelo de generar una pelea verdaderamente atractiva no son demasiadas, ya que en los supermedianos los rivales no están a la altura del campeón y subir de división para competir en los semipesados no es algo que esté en los planes de Álvarez. De esta manera, todo se reduce a que la pelea con Terence es la opción más razonable. ¿Se dará?

