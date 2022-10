Chivas de Guadalajara cocretó un nuevo fracaso en la Liga MX, después de quedar a las puertas de la Liguilla del Torneo Apertura 2022. El Rebaño Sagrado visitó al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la Reclasificación, no mostró un juego a la altura de las circunstancias y quedó eliminado en la instancia de los penales.

Uno de los grandes cuestionados tras la eliminación fue Ricardo Cadena, que si bien llegó al equipo como director técnico interino, pudo mostrar sus cartas para permanecer en el banquillo como entrenador principal. Sin embargo, después de quedar otra vez fuera de la lucha por el título, su futuro parece estar en el aire.

Después de la derrota del conjunto Rojiblanco, el propio Cadena ofreció una conferencia de prensa y dejó en claro que no se han cumplido los objetivos, por lo que ahora estará en manos de la directiva decidir qué ocurrirá con su puesto, el cual sin dudas está en riesgo.

"Tendré que ser evaluado por la directiva, ellos van a determinar si se tiene la posibilidad de continuar. El cuerpo técnico tiene una idea, tenemos algo preparado pensando en seguir, pero tenemos que esperar. Yo particularmente me encuentro firme en la convicción, hay un análisis que todos hacemos y hay muchas cosas que puedo resaltar", declaró.

Por otra parte, Ricardo Cadena se disculpó ante los aficionados por no poder llevar a las Chivas hacia un nuevo título, y agradeció el apoyo recibido durante el semestre: "Me gustaría agradecer el esfuerzo, el apoyo, el aliento de nuestra afición, ellos merecen un reconocimiento. Hoy no pudimos darles esa satisfacción de luchar por el campeonato".