Si en Chivas de Guadalajara se hubiesen imaginado que la solución a todos sus problemas estaban en Tapatío, su equipo filial, tal vez le hubiesen mostrado mucho antes la salida a Michel Leaño. Es que desde que Ricardo Cadena asumió la dirección técnica en plena crisis futbolística y de resultados, el equipo solo ha conocido de victorias en los cinco partidos que disputó.

Esa gran remontada la permitió en primer lugar asegurar su lugar en la reclasificación una vez finalizada la fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX y este último domingo, además, haber dejado en el camino a Pumas con una contundente victoria 4-1, para meterse en los cuartos de final de la Liguilla, donde ya lo esperaba nada menos que Atlas.

En la previa de una nueva edición del Clásico Tapatío, correspondiente al partido de ida de la serie que se disputará este jueves en el Estadio Akron, el propio Ricardo Cadena hizo una revelación en relación a su continuidad más allá del torneo, que no fue del todo oportuna si se tiene en cuenta cuánto se está jugando Chivas en el presente como para estar mirando hacia futuro.

Consultado por ESPN sobre si se le había ofrecido ya continuar al frente del equipo luego del torneo, lo descartó con un "no" a secas. Y agregó: “En lo personal eso no me quita el sueño, ni es algo que esté procurando. Sé cuál es el rol. Lo demás puede venir de los resultados que vengan, me dedicaré a esta fase. Mi principal pensamiento es Atlas”.

¿Qué piensa Cadena de la serie con Atlas?

En la previa del que será su primer Clásico Tapatío como entrenador, Ricardo Cadena se refirió a lo que espera de la serie de cuartos de final con Atlas. "Lo veo fuerte, quiero pensar en superar a nuestro próximo adversario e ir caminando poco a poco en los objetivos. Soy un tipo que va viviendo día a día, creo que el equipo tiene fuerza para ir caminando en cada una de las fases", destacó.