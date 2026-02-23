El grave problema de Chivas ante Toluca

Las cosas que están sucediendo en Jalisco han impactado mucho en el futbol, en especial al conjunto de Chivas, ya que tiene esa sede. Sin embargo, las cosas se ven más complicadas de lo normal, sobre todo ahora que se enfrentarán a Toluca en la Jornada 8 del Clausura 2026, después del descalabro ante Cruz Azul en la fecha anterior.

Publicidad

Publicidad

El próximo fin de semana, el Rebaño se tiene que medir ante los bicampeones, quienes este torneo no vienen tan bien como los rojiblancos de Gabriel Milito. El problema es que lo que sucede con la ola de violencia en Guadalajara está generando que dentro del equipo tengan ciertas circunstancias que les pueden afectar en este duelo.

Chivas sin entrenar al parejo

Y es que de acuerdo con la información del periodista de TUDN, Francisco Javier González, el equipo líder no podrá entrenar de manera conjunta a lo largo de esta semana debido a la inseguridad que hay por la muerte de “El Mencho”, será hasta el jueves cuando se reúnan en Verde Valle para que hagan el viaje al Estado de México.

La misma fuente da a conocer que este no es el único problema, sino que se viene en la siguiente fecha el Clásico Tapatío en esta “tierra caliente”, por lo que no se sabe qué acciones puedan tomarse. En primera instancia la idea podría ser que se posponga este duelo para que Chivas no esté en desventaja, pero seguramente no será la opción.

Publicidad

Publicidad

¿Se podría cancelar?

Y es que tomando en cuenta que el siguiente duelo es ante Atlas y en el Estadio Akron hay más riesgo de que se cancele, por lo que ahora serían un par de duelos los que deben y el tiempo es corto. Es por ello que lo que se haría es extremar medidas de seguridad por parte de la Liga MX y de esa manera que Chivas visite el Nemesio Díez con esa desventaja.

ver también Celebra Toluca: se supo cuándo vuelven Helinho y Nico Castro tras sus lesiones por Liga MX

En síntesis