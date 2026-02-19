Toluca ha quedado lejos de la cima de la tabla de posiciones en estas primeras jornadas disputadas en el Clausura 2026. El vigente bicampeón del futbol mexicano ha dejado algunos puntos en el camino con varios empates, que le han impedido acecarse a lo más alto. Sin embargo, la victoria del último fin de semana en casa le ha devuelto la confianza.

En este comienzo de la temporada, lo que más ha sufrido el cuadro escarlata ha sido la evidente falta de eficacia ofensiva y goles. En sus últimos cuatro encuentros solo ha marcado dos tantos, cuando los campeonatos anteriores había sido el equipo más anotador de todos. No obstante, esto tiene que ver con que no ha podido usar a todas sus armas.

La principal ausencia, conocida desde un principio, había sido la tempranera pérdida de Alexis Vega. Pero esa ausencia podía llegar a estar contemplada por los antecedentes recientes del capitán. Las que dolieron fueron las bajas de Helinho y Nicolás Castro, piezas clave del ataque de los ‘Diablos Rojos’ ahora y en el título conseguido el semestre pasado.

Helinho y Castro, con fecha de retorno en el Infierno [Foto: Toluca FC]

El caso más complejo fue el de Helinho, que se perdió los últimos tres juegos de Toluca en el Clausura 2026: no estuvo ante Puebla, Cruz Azul y Xolos. Nico Castro, por su parte, por ahora sólo quedó fuera del juego con Tijuana. Ambos padecieron lesiones musculares, aunque de diferente grado: la del brasileño necesitaba un mayor tiempo de rehabilitación que la del argentino.

De acuerdo a la información revelada por el reportero toluquense Andrés González, tanto Helinho como Nicolás Castro regresarán justo para el duelo ante el puntero Chivas. Los dos delanteros continuarán marginados este fin de semana, cuando Toluca visite a Necaxa, y volverán la semana siguiente ante el Guadalajara. Así, serán preservados esta jornada para tenerlos al cien por ciento contra el líder.

La buena noticia que Antonio Mohamed sí recibió para el cruce con los ‘Rayos’ de esta fecha, es que se espera que Alexis Vega sume minutos contra Necaxa. Así lo confirmó el mismo periodista, que confesó que el referente escarlata retornaría para la visita a Aguascalientes. Lo increíble es que el último tiempo, de los últimos quince juegos sólo jugó en uno: en la final con Tigres, donde marcó el gol del título en los penales. De a poco, el bicampeón repatria soldados.

