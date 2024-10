El runrún de información, rumores y testimonios en torno a la novela que involucra a Fernando Gago, a las Chivas de Guadalajara y a Boca Juniors no cesa. Son horas decisivas para conocer el desenlace de la negociación y qué sucederá con el banquillo del equipo rojiblanco.

En este escenario, uno de los futbolistas más preponderantes del ‘Rebaño’ se expresó públicamente sobre la situación de su entrenador, y dejó un testimonio que abrió el debate entre los aficionados, que ahora tienen más dudas que certezas sobre quién llevará los hilos de su club.

Es el caso de Antonio Briseño, que brindó una entrevista a la señal de Azteca Deportes, donde reveló una plática que tuvo Fernando Gago con la plantilla, antes de comenzar a preparar el partido del fin de semana, ni más ni menos que el ‘Clásico Tapatío’ ante Atlas.

El experimentado zaguero confesó que el DT les manifestó que no se iría de Chivas, pese a los distintos reportes periodísticos cercanos al Guadalajara y a Boca Juniors, provenientes de los pasillos de ambas instituciones. “Gago nos ha dicho que está aquí, que va a estar con nosotros”, contó Briseño en la nota televisiva, ante el rostro de sorpresa de su entrevistador.

Gago les habría dicho a los jugadores que se queda, según Briseño [Foto: Getty]

El ‘Pollo’, que ya lleva un tiempo largo en el club, aseguró que ya está acostumbrado a este tipo de ‘novelas’ mediáticas, y desestimó una posible salida de Fernando Gago. “Siempre pasa, Chivas si se mueve cualquier cosa hay una nota, no nos enfocamos en qué sale y en qué no; nosotros nos enfocamos en el sábado, no hay otro partido porque después viene fecha FIFA, es ganar, es un clásico”, sostuvo Antonio Briseño, uno de los caudillos con los que ha contado el entrenador argentino en el vestidor rojiblanco.

El defensa hizo una comparación con lo ocurrido hace tiempo en Guadalajara con el caso de Veljko Paunovic, cuando luego siguió en su cargo. “Pasó lo mismo con Pauno, que en su momento decían que se iba: todo eso es parte de lo que conlleva estar en Chivas, cada cierto tiempo va a salir un rumor, pero no nos desestabiliza porque ya sabemos lo que es Chivas y es parte de lo que es estar acá”, agregó el central del Rebaño, que no quiso desviar el foco de lo que será el cruce clave de la próxima jornada del Torneo Apertura.

Sin embargo, Briseño ‘abrió el paraguas’ ante los reportes de la salida de Fernando Gago, por si hay algo que la plantilla aún no conoce. “Es el sábado y después veremos, ¿no?”, concluyó el jugador de 30 años. De momento, con Gago en el banquillo, Chivas recibirá a Atlas el próximo sábado por la tarde-noche en el Estadio Akron. En las próximas horas, se confirmará que sucederá a partir del domingo…

