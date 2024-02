El duelo más esperado de la jornada 5 del Clausura 2024 fue el que presenciaron en el Estadio Azteca, América y Rayados, con una particularidad, el regreso de Fernando Ortíz a la casa americanista tras su salida del equipo. El público se expresó en su contra, lo abuchearon desde todos los rincones. André Jardine se refirió a esta situación.

Tras el empate conseguido en el campo de juego, el entrenador de Las Águilas pasó por rueda de prensa y brindó sus sensaciones sobre el resultado final. Disparó contra el arbitraje por no cobrar un penalti sobre Diego Valdéz cuando el encuentro estaba 1 a 0 a favor del América y además se refirió a la situación que le tocó vivir a Fernando Ortíz, ex entrenador azulcrema.

“Nosotros los entrenadores tratamos de entender siempre la reacción de la gente porque son muy pasionales. Yo respeto todo lo que el Tano ha hecho aquí en el América. Su decisión de irse fue muy noble, él estuvo mucho tiempo en América y se dedicó al club de corazón”, declaró André Jardine, brindándole su apoyo a Fernando Ortíz, explicando la presión constante que significa estar al frente de un club grande como el América.

André Jardine le da valor a Fernando Ortíz en su título conseguido con el América

El entrenador brasileño llegó a Las Águilas con la firme misión de acabar con tantos años de sequía y lograr la tan ansiada estrella catorce, objetivo que finalmente alcanzó. Pese a haber sido el entrenador que cortó con esa mala racha, André Jardine le dio crédito al trabajo realizado por Fernando Ortíz en el azulcrema.

“Ojalá la afición alguna vez reconozca su trabajo. Él nos dejó un equipo que ya tenías muchas formas desarrolladas como equipo, por eso hablé que para mí tiene una parte importante en la conquista que tuvimos”, destacó André Jardine y además agregó que el Tano Ortíz es un entrenador que merece el respeto de todos.

André Jardine lamentó las bajas que tuvo América en el duelo con Rayados

El empate conseguido frente al equipo regiomontano no fue el resultado esperado por André Jardine, lamentó no contar con Henry Martín, Kevin Álvarez y Cabecita Rodríguez, quien por una gripe se terminó quedando afuera del cotejo. Si bien destacó que el tema lesión no le preocupan, las bajas de estos jugadores se sintieron, sobre todo en el complemento.

El entrenador brasileño se lamentó no haber podido rematar el encuentro en el primer tiempo, donde el América fue superior a Rayados y destacó que los cambios realizados en el complemento, terminaron por equilibrar el encuentro, sin desmerecer a los futbolistas que ingresaron. El América volverá a tener actividad el miércoles cuando visite por los 16vos de final de la Concachampions a Real Estelí en Nicaragua.