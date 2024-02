A sus 37 años, Andrés Guardado tomó la decisión de regresar al futbol mexicano, a pesar de que todos creían que llegaría al Atlas, el Principito se sumó al Club León, el rival del América este sábado. En el duelo estelar a jugarse en el Estadio Nou Camp, el ex futbolista del Betis de España encendió la previa.

El América tiene el gran objetivo de quedarse con los tres puntos ante un dolido León, pero enfrente está Andrés Guardado. El ex futbolista de la Selección Mexicana tiene una amenazante marca enfrentando a Las Águilas, a la cual se aferra para amargarle la noche a los de Coapa.

En su corto paso por Atlas, Andrés Guardado se enfrentó al América siete veces, aunque el saldo en partidos ganados es favorable a Las Águilas, el Principito logró convertir 4 goles. El futbolista de León es uno de los emblemas del futbol mexicano y verlo en la Liga MX le da un salto de calidad enorme.

Andrés Guardado admite lo que siente al enfrentar al América

La flamante incorporación del León no se escapa a la polémica y advierte lo que le genera enfrentar al América en su regreso a la Liga MX. “Siempre es especial enfrentar al América, pero a nivel personal no me representa ninguna diferencia”, destacó Andrés Guardado. Recordamos que el encuentro entre los Esmeraldas y los de Coapa se jugará a las 19 horas.

Guardado destaca la importancia de este duelo, pero no sólo por enfrentar al América, sino por la urgencia del equipo de Guanajuato. El León sólo ha podido ganar un encuentro en este Clausura 2024 y ya acumula tres encuentros sin victorias, el la jornada anterior fue goleado por Toluca por 4 a 1.

Andrés Guardado se refirió a la ausencia de Henry Martín en el América

El goleador del América, no será de la partida este sábado. Henry Martín sufrió una lesión que lo marginó del campo de juego por varios encuentros. Andrés Guardado, quien fue compañero en la Selección Mexicana, se refirió a la ausencia del campeón de goleo del Apertura 2023.

“Es su capitán, su goleador, seguramente es un América diferente, pero no más débil, tienen jugadores de sobra para ser igual de fuertes. Pero su ausencia se notará”, destacó Guardado. A pesar de la baja de Martín, los de Coapa aún no han conocido la derrota en este Clausura 2024.