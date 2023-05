En el constante carrusel del fútbol, el Club Américacontinúa buscando al sucesor ideal para su banquillo, y uno de los nombres que ha surgido con más fuerza en las últimas semanas es el de André Jardine.

Tras una notable participación con el San Luis en la Liguilla y sus recientes comentarios elogiosos sobre Las Águilas, la afición azulcrema ha elevado sus expectativas, aunque el brasileño se mantiene discreto sobre los supuestos interés.

¿Jardine al América?

Según diversas fuentes, Jardine se ha convertido en una de las principales opciones para el banquillo del Club América después de la salida de Fernando Ortiz.

El mediador habitual de las negociaciones de Las Águilas, Nazareno Marcollese, habría contactado al brasileño para conocer sus aspiraciones. Sin embargo, las conversaciones solo quedaron en fase de sondeo, mientras que el club volteaba hacia otras opciones.

Las declaraciones de Jardine sobre el contacto de América

Las recientes declaraciones de Jardine han aumentado la emoción entre la afición del América. Recordando la última eliminatoria en los cuartos de final de la Liguilla contra Las Águilas, que concluyó con un reñido 4 a 3 global, el brasileño se deshizo en elogios hacia su posible nuevo club.

Sin embargo, en relación a su posible llegada al equipo mexicano, el director técnico fue más que tajante y despegó todas las dudas en UOL Sporte: “AMÉRICA NO TUVO CONTACTO CONMIGO, NI CON MIS ABOGADOS. COMO NO TENGO NINGÚN REPRESENTANTE, PUEDO DECIR QUE NO HUBO CONVERSACIÓN“

¿Qué sigue para André Jardine y el Club América?

Con este panorama, el futuro de Jardine y el Club América aún está por definirse. Mientras el técnico brasileño continúa con su labor al frente del San Luis, el club azulcrema se encuentra en la búsqueda de un nuevo líder que pueda llevar al equipo a la gloria.

¿Será Jardine el elegido para asumir este reto? Solo el tiempo y las decisiones del club podrán responder a esta interrogante que mantiene en vilo a los seguidores de uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano.