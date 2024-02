Este sábado por la noche, el Estadio Azteca vivió una jornada especial de futbol. Sin embargo, y más allá de lo sucedido entre América y Cruz Azul dentro del campo de juego, los aficionados americanistas vieron en vivo y en directo el homenaje que su club le hizo a Miguel Layún. Y justamente, este último emitió unas sentidas palabras de agradecimiento.

Pese a haber tenido dos buenas etapas en el club, muchos fanáticos azulcremas siguen teniendo sus dudas con él. Tal es así que el homenaje realizado por las Águilas este sábado despertó opiniones divididas entre los aficionados, tanto en el Azteca como así también en las redes sociales.

Sin embargo, y a pesar de ello, América consideró que era una gran oportunidad de rendirle tributo a Miguel Layún como agradecimiento por lo hecho en sus diferentes ciclos en la institución. Es por eso que antes del Clásico Joven ante Cruz Azul, el ya retirado lateral fue el gran protagonista.

El homenaje de América a Miguel Layún en el Azteca

Con la leyenda “#TodoEsCulpaDeLayún”, las Águilas le hicieron pasar a Miguel un momento especial. Tal es así que además de exhibir los trofeos que el exjugador consiguió en el club, los futbolistas del América le entregaron una playera especial conmemorativa de su paso por el elenco azulcrema.

La respuesta de Miguel Layún al América en redes sociales

Conmovido por el homenaje, Miguel Layún no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su agradecimiento con el club. Es por eso que, mediante las redes, el hombre de 35 años escribió un sentido mensaje que llegó hasta lo más profundo de los corazones americanistas.

“Gracias por tanto Club América, por haberme permitido portar tu camiseta, por haber conocido el amor a través de un equipo de fútbol, por el capítulo que más lecciones me ha dado y que me formó para lo que seguiría en mi vida, por enseñarme que se puede querer a alguien sin conocerlo, y por las alegrías que vivimos”, escribió el ex futbolista.