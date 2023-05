Las Águilas han sumado una nueva decepción en su intento por volver a ser campeones el futbol mexicano. Por las Semifinales del Clausura 2023, América perdió 1-3 ante Chivas en el Estadio Azteca y se fue eliminado por su máximo rival.

Tras el fracaso, Fernando Ortiz anunció que dejará de ser el entrenador del América. Sin embargo, el Tano no sería el único en irse. Las Águilas ya perfilan sus bajas de cara al Apertura 2023, aunque según pudo saber Bolavip, hay algunos casos que la directiva analizará de manera minuciosa antes de tomar una decisión.

Federico Viñas

El delantero uruguayo casi no ha tenido protagonismo en el último tiempo. Lejos del ilusionante nivel que supo mostrar alguna vez, Viñas podría ser uno de los jugadores que salgan del América.

Brian Rodríguez

Una compra que de momento no ha tenido los resultados esperados. El veloz extremo uruguayo insinúa más de lo que concreta y no ha podido ganarse su sitio en el once titular.

Leo Suárez

Aunque regresó a Coapa y se ganó un lugar en la consideración de Ortiz, el extremo argentino es otro de los casos que la directiva analizará de forma concreta.

Sebastián Cáceres

Uno de los jugadores que más tiempo lleva en el club y que más críticas recibe por sus recientes actuaciones. Se espera que pierda protagonismo y por ende podrían buscarle acomodo.

¿Diego Valdés y Álvaro Fidalgo rumbo a Europa?

Los casos de Diego Valdés y Álvaro Fidalgo son diferentes, pues más allá de la absurda expulsión del español, ambos son dos de las grandes figuras que tiene América en su plantilla. Sin embargo, la directiva está dispuesta a escuchar ofertas siempre y cuando se pueda hallar un sustituto adecuado.