Tras la polémica del América vs Querétaro por el Apertura 2023 de la Liga MX, el arbitraje ha quedado en el centro de la escena. Ya varios protagonistas acusaron a “Las Águilas” de recibir “ayudas” por parte de los réferis.

Por lo que en conferencia de prensa, Luis Malagón, portero del América, se defendió de las acusaciones. Dejando en claro que esto no es así y que no hay certezas de que suceda.

Luis Malagón fue tajante sobre la polémica arbitral

Luis Malagón fue claro al declarar, “Yo no creo que sea ayuda. Si fuese ayuda América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide, nadie te dice si te favorecen o te perjudican. La gente en otro lado puede opinar lo que le plazca, nosotros no caemos en provocaciones”.

Luis Malagón se defendió de las críticas

El portero se pronunció sobre los cuestionamientos al equipo, “Las criticas siempre va a existir, nosotros tenemos que hacernos fuertes entre nosotros mismos. Yo confío en todos mis compañeros, sobre todo en línea defensiva. Tenemos que estar unidos y siempre trabajar, es la única forma de solucionar las cosas”.