Álvaro Fidalgo, mediocampista del Club América, vivió uno de los momentos más amargos de su carrera durante las semifinales del Clausura 2023. Su expulsión ante Chivas, en un momento crucial del partido, no solo determinó el rumbo de ese encuentro, sino que dejó una huella imborrable en el corazón del jugador español.

Fidalgo recordó con pesar ese instante, describiendo la sensación en el campo como si “Chivas estuviera muerto” antes de su tarjeta roja. Un error, un momento, una decisión que pudo haber cambiado el destino de su equipo en el torneo.

El error de Fidalgo que lo impactó

La expulsión no fue solo un momento de juego. Fue un peso que Fidalgo cargó durante días, reviviendo el momento una y otra vez. “Es un error que puede tener cualquier jugador”, mencionó el volante, pero el impacto emocional fue profundo.

Las repeticiones del incidente con Fernando Beltrán, el ‘Nene’, lo atormentaron, llevándolo a cuestionar su jugada y su decisión en ese instante crítico.

La confesión de Fidalgo sobre la derrota de Chivas ante Tigres

Curiosamente, la paz y la redención para Fidalgo no vino de su propio equipo, sino de un rival ajeno: Tigres. La derrota de Chivas en la final del torneo se convirtió en un bálsamo para el mediocampista azulcrema. El gol de Guido Pizarro para Tigres fue el momento de liberación que Fidalgo necesitaba.

“Hasta que no ganó Tigres la Final ni dormí, no quería ver el partido, no quería ver futbol. Cuando veo que Guido mete el gol, mi novia me quería matar, eran las 7 de la mañana en España y yo estaba saltando, lo celebré, es la realidad“, confesó el jugador.