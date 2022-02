"Monterrey ha venido cinco veces (al Mundial de Clubes) y no lo ha ganado nunca, queríamos hacerlo. Jamás llegó a la final, entonces sabíamos que iba a ser difícil. Nunca lo había hecho Monterrey y sigue sin hacerlo, ojalá nos toque otra vez (la oportunidad). No falla el penal quien no lo tira, el que no esté aquí no va a fracasar", señaló Javier Aguirre luego de la bochornosa caída de Rayados ante Al-Ahly en la Segunda Ronda del Mundial de Clubes de la FIFA.

Esta declaración generó muchísima polémica, ya que los fanáticos de La Pandilla no se la tomaron para nada bien y comenzaron a pedir la salida del experimentado técnico. A pesar de que terminó obteniendo el 5º puesto por la goleada frente a Al-Jazira, la afición no está nada contenta con el Vasco y los jugadores, por lo que se han expresado en redes sociales y en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Y, por si fuera poco, el DT lanzó otra controversial frase.

En conferencia de prensa tras la victoria de sus dirigidos ante los "locales", Javier Aguirre mencionó: "No sé si las expectativas de los mundiales anteriores eran las mismas, no lo sé, pero hicimos lo mismo del pasado, tampoco es que haya sido la peor participación en el Mundial de Clubes". Nuevamente, se justificó tomando como referencia anteriores participaciones de Monterrey en el campeonato.

"Es un aprendizaje, con derecho estamos aquí. Vamos a intentar estar en la liga y ver si Monterrey es capaz de hacer lo que venimos haciendo. Llevamos 9 partidos sin perder, el 24 de octubre fue la última derrota. Estamos en buena línea, sabes que Monterrey queda en quinto lugar de este Mundial. Ganamos una copa para estar aquí, no pagamos por estar aquí", destacó el Vasco.

Por último apuntó: "Hay que vivir esta experiencia que deja de cara al futuro. Aquí se llega siendo campeón y vamos a intentar llegar a lo más alto para poder repetir". Así es: el DT tiene las fuerzas necesarias para seguir y no solo eso, sino que aseguró que irá por los títulos de Liga MX y Concachampions. El apoyo de la directiva lo tiene, ¿recuperará el de la afición que es tan exigente?