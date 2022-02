Momentos de alta tensión se están viviendo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, tras la temprana eliminación de Rayados en el Mundial de Clubes de la FIFA 2021. El conjunto Regiomontano se presentó como candidato al título, así lo habían asegurado su técnico y algunos jugadores. Sin embargo, perdieron 1-0 frente al Al-Ahly y ahora se tendrán que conformar por pelear por el quinto puesto.

Los aficionados de Monterrey no están para nada contentos con el equipo y Javier Aguirre, el entrenador. Tanto en redes sociales desde México como en las calles de la capital de EAU, los fanáticos exigen respuestas y hasta piden por la dimisión del estratega. Es por eso que, para intentar calmar las aguas, el Vasco platicó sobre la caída de sus dirigidos en conferencia de prensa. Pero...

El Director Técnico intentó justificar su fracaso en este Mundial de Clubes aludiendo que La Pandilla nunca llegó a instancias finales de la competencia, lo cual era su objetivo en esta edición. Esto, evidentemente, hizo estallar aún más a los aficionados y lo convirtieron en tendencia de Twitter de manera inmediata.

El Vasco señaló convencido: "Monterrey ha venido cinco veces (al Mundial de Clubes) y no lo ha ganado nunca, queríamos hacerlo. Jamás llegó a la final, entonces sabíamos que iba a ser difícil. Nunca lo había hecho Monterrey y sigue sin hacerlo, ojalá nos toque otra vez (la oportunidad). No falla el penal quien no lo tira, el que no esté aquí no va a fracasar".

"Ganamos el derecho (de estar aquí) por mérito propio, como han estado en el pasado otros equipos de Monterrey y no han podido ganar el título. No podemos lamentarnos, tenemos el partido del quinto lugar y debemos cerrar bien", sentenció Javier Aguirre, quien volvió a ofrecer una disculpa a todo el mundo Rayados y aseguro tener "el voto de confianza de la directiva".