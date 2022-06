Pensando en lo que va a ser el desarrollo de la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023, se viene la competición en el cual cuatro países se meterán en dicho certamen. Este es el caso del Pre-Mundial Femenino de la Concacaf 2022, donde varios combinados selectivos van a batallar por las correspondientes plazas. Estados Unidos son las campeonas defensoras.

Son un total de 8 equipos los que van a disputar la fase de grupos, donde los mejores dos se clasificarán a la Copa del Mundo además de la correspondiente semifinal. Sin embargo, aquellos países que culminen en la tercera colocación van a disputar la Repesca, que es un torneo de 10 equipos cuyos 3 grupos de Play-Off definirán al mismo número de pasajes hacia el gran certamen.

Pre-Mundial Femenino de la Concacaf 2022: ¿Cuáles son los grupos del certamen?

Grupo A: Estados Unidos, México, Jamaica y Haití

Grupo B: Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago

+¿Cuáles son las sedes del Pre-Mundial Femenino de la Concacaf?

Estadio BBVA (Monterrey)

Estadio Universitario (Monterrey)

+Fixture completo del Pre-Mundial Femenino de la Concacaf 2022

Todos los horarios corresponden al Centro de México.

Lunes 4 de julio

Grupo A: Estados Unidos vs. Haití (Estadio Universitario) - 18:00 horas

Grupo A: México vs. Jamaica (Estadio Universitario) - 21:00 horas

Martes 5 de julio

Grupo B: Costa Rica vs. Panamá (Estadio BBVA) - 18:00 horas

Grupo B: Canadá vs. Trinidad y Tobago (Estadio BBVA) - 21:00 horas

Jueves 7 de julio

Grupo A: Jamaica vs. Estados Unidos (Estadio BBVA) - 18:00 horas

Grupo A: Haití vs. México (Estadio BBVA) - 21:00 horas

Viernes 8 de julio

Grupo B: Trinidad y Tobago vs. Costa Rica (Estadio Universitario) - 18:00 horas

Grupo B: Panamá vs. Canadá (Estadio Universitario) - 21:00 horas

Lunes 11 de julio

Grupo A: Jamaica vs. Haití (Estadio BBVA) - 21:00 horas

Grupo A: Estados Unidos vs. México (Estadio Universitario) - 21:00 horas

Grupo B: Canadá vs. Costa Rica (Estadio BBVA) - 18:00 horas

Grupo B: Panamá vs. Trinidad y Tobago (Estadio Francisco Universitario) - 18:00 horas

Semifinales

Jueves 14 de julio

SF1: 1° A vs. 2° B (Estadio Universitario) - 18:00 horas

SF2: 1° B vs. 2° A (Estadio Universitario) - 21:00 horas

Partido por el tercer y cuarto puesto

Lunes 18 de julio

3° y 4°: perdedor SF1 - perdedor SF2 (Estadio BBVA) - 18:00 horas

Final

Lunes 18 de julio

Ganador SF1 - ganador SF2 (Estadio BBVA) - 21:00 horas

Pre-Mundial Femenino de la Concacaf 2022: ¿Por dónde mirar EN VIVO el certamen?

Canadá: One Soccer

Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports (Inglés), TUDN y ViX (Español)

Caribe y Latinoamérica: ESPN y Star+

Resto del Mundo: www.concacaf.com y Canal de Youtube de Concacaf