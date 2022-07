El cuadro dirigido por Mónica Vergara necesita un milagro para no quedar eliminadas anticipadamente.

Premundial Femenil Concacaf: México vs Estados Unidos goles, resumen, polémicas y videos

El futbol mexicano ha vivido un muy oscuro 2022, siendo una de las mayores decepciones la actuación de la Selección femenil en el Premundial Concacaf 2022, estando muy cerca de quedar fuera de la Copa del Mundo.

Dos contundentes derrotas ante Jamaica y Haití las tienen al borde de la lona, restando por enfrentar este 11 de julio al rival más complicado: Estados Unidos, una de las máximas potencias a nivel mundial.

El Tri necesita ganar por varios goles para aspirar a clasificarse a la siguiente ronda. Sin embargo y con lo visto anteriormente, será difícil reponerse del golpe anímico y sacarle un resultado favorable a un rival tan fiable.

Las jugadoras dirigidas por Mónica Vergara tienen mucha calidad que no han podido demostrar, teniendo su última oportunidad si no desean esperar un ciclo más para clasificarse al Mundial. Si no sacan la victoria, vendrán muchas críticas y se buscarán responsables por esta debacle inesperada.

A continuación, en Bolavip te presentamos todas las acciones y videos del partido entre México y Estados Unidos.

AFINANDO LOS ÚLTIMOS DETALLES