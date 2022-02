Costa Rica no sólo arribó a México para complicarle las cosas a Gerardo “Tata” Martino, y es que a pesar del insípido empate sin goles que protagonizó en el estadio Azteca, dejaron un buen sabor de boca a algunos aficionados como es el caso del guardameta tico Keylor Navas, quien tuvo un tierno gesto con un seguidor mexicano mientras se encontraban en su hotel de concentración en Ciudad de México.

Y es que el ex guardameta del Real Madrid no deja de ser un fenómeno a donde va, pues además de ser un gran futbolista y líder, también es un atleta muy empático con su público, y después de que decenas de fans se dieran cita a las afueras del hotel donde se hospedaba, el arquero del PSG decidió regalar algunos autógrafos y fotografías a sus más fieles seguidores, pero hubo uno en particular que salió más que feliz tras este breve encuentro.

Se trata del pequeño Adrián, quien tuvo una sonrisa de oreja a oreja después de toparse con el cancerbero mundialista, quien se ubica entre los mejores jugadores latinos de la historia, y es que le dio gran gusto que consiguió firmarle una figura de colección de la marca Funko Pop, la cual tenía plasmada la cara del costarricense, quien no escatimó en hacer felices a sus fans, además de que pudo tomarse una fotografía con él y también autografiarle un jersey del equipo parisino.

"Me llamo Adrián, me firmó la camisa y el Funko Pop, lo conocí en el Real Madrid, tengo siete años. Esperamos a Keylor por dos horas", comentó para la página de Facebook Yashin Quesada, esto después de que Navas fuera pieza clave para que la Selección de Costa Rica rescatara un empate sin goles ante México en el estadio Azteca, y con ello los dirigidos por Luis Fernando Suárez se encuentran en la quinta posición con 13 unidades.