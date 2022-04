A Cruz Azul no le alcanzó con la búsqueda, que tuvo más corazón contagiado por los fanáticos, que futbol, que solo puede contagiarse entre los propios jugadores. La igualdad sin goles que no pudo romper ni siquiera en los últimos 30 minutos de juego en que tuvo un hombre de más, por la expulsión de Arturo Ortiz en Pumas, derivó en la eliminación de la Concachampions, producto del triunfo de los Universitarios 2-1 en el partido de ida de las semifinales.

Juan Reynoso asumió en rueda de prensa que se quedaron cortos y lo lamentó especialmente por el apoyo que brindaron los aficionados que hicieron que hubiese récord anual de asistencia en el Estadio Azteca. También reconoció los méritos del rival, aunque se quedó molesto con una actitud del portero Alfredo Talavera que consideró poco caballerosa.

"La palabra es tristeza total, ellos fueron mejores en el primero de los cuatro bloques, ellos fueron contundentes y nosotros no. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha, lo que sí es que cuando se gana y se pierde se tiene que ser un caballero, no ahondaré porque no hubo falta de respeto de él hacia mí, ni de mí hacia él", dijo sobre el portero de los de la UNAM.

La referencia de Juan Reynoso hace alusión a lo que consideró un exceso en la celebración de Alfredo Talavera cuando tanto él como sus futbolistas se encontraban todavía en el terreno de juego, que en su consideración debió haber sido más respetuosa. Esa actitud generó algunos empujones entre el portero de Pumas y los elementos de La Máquina Uriel Antuna y Sebastián Jurado.