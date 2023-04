Esta tarde, a partir de las 18:00hs del centro de México, Atlas tendrá un durísimo partido frente a Philadelphia Union en condición de visitante. Será en el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions League, por lo que la expectativa de los fanáticos Rojinegros es altísima. ¿Podrá el elenco tapatío dar pelea y seguir avanzando de ronda en el ámbito internacional?

Los Zorros no tienen el plantel más largo del futbol mexicano, es evidente, por lo que Benjamín Mora debe tomar una decisión. Tiene que elegir a qué torneo le dará prioridad: si al Clausura 2023 de Liga MX, en donde va duodécimo; o a la Concachampions, en donde está a un pasito de alcanzar las Semifinales. Todo se resolverá hoy mismo...

El entrenador de Atlas confesó en conferencia de prensa que por el momento dan pelea en los dos frentes, pero el resultado de esta noche en Estados Unidos será fundamental para encarar los próximos encuentros. "No sabemos cuándo volveremos (a Concachampions), elegir un torneo no me parece ideal porque no sabemos qué va a pasar. Pero dependiendo del resultado (de hoy) podremos planear lo que sigue", admitió.

Si la Academia sale con vida del Subaru Park de Pensilvania, es muy probable que el DT le dé prioridad absoluta al torneo internacional, dejando la Liga MX en un segundo plano. "Las dos competiciones tienen su importancia; en la Liga MX tenemos que buscar entrar en la Liguilla, y en Concachampions haciendo historia", reconoció más adelante.

Por último, habló sobre el trabajo que está haciendo con sus jugadores: "Para mí el insistir y tratar de mejorar los detalles en los entrenamientos me parece fundamental para que se sientan cómodos en esa simbiosis, así que todos normalmente, cuando evolucionamos, es importante que entiendan su rol, a dónde llegan y todos están elegibles para este partido".