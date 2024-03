La lucha contra el racismo es una de las peleas sociales que aún continúan vigentes en el futbol mexicano y que todavía no se han podido erradicar: es por ese motivo que la solución sigue siendo la sanción a los clubes cuyos aficionados protagonizan este tipo de acciones repudiables.

Es el caso de las Chivas de Guadalajara, institución que en las últimas horas fue notificada de una inminente multa económica por los cantos racistas de un grupo de simpatizantes en uno de los últimos encuentros del ‘Rebaño’.

El acontecimiento ocurrió tras la derrota 0-3 ante el Club América, por el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions, donde toda una tribuna rojiblanca le dedicó cantos e insultos racistas a Julián Quiñones, futbolista azulcrema.

Luego de aquel suceso, las Águilas elevaron un reclamo formal para que Chivas fuese sancionado por ese episodio de sus simpatizantes en el Estadio Akron, que causó un gran malestar en el jugador del América y que también afectó a sus compañeros.

Según informó el periodista Fernando Esquivel, CONCACAF notificó a Chivas que tendrá que pagar una multa de 2.5 millones de pesos mexicanos, un equivalente a aproximadamente 150 mil dólares, a causa de aquella situación en Guadalajara.

Por el momento, el ‘Rebaño Sagrado’ no ha anunciado ninguna sanción interna a sus propios aficionados, algo que podría naturalmente suceder para que tales acciones no sean reiteradas, ya que al cabo no sólo afectan a la víctima del racismo sino también a las propias Chivas, que tienen que desembolsar el dinero.