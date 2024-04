Rayados consiguió un triunfo importante este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Concachampions. Monterrey remontó el partido y le ganó por 2-1 al Inter Miami con goles de Maxi Meza y Jorge “Corcho” Rodríguez.

Luego del traspié inicial que llevó a Inter Miami a adelantarse en el encuentro, Rayados reaccionó y supo darle la vuelta al partido. De esta manera, los dirigidos por Fernando Ortiz obtuvieron un gran resultado pensando en el segundo juego de la semana próxima.

Fernando Ortiz pidió que Messi juegue el partido de vuelta entre Rayados e Inter Miami

Tras el partido, el DT de Rayados se hizo presente en la conferencia de prensa y, además de analizar el partido, manifestó su deseo de que Lionel Messi juegue el partido de vuelta en el Gigante de Acero.

“Esperábamos que pudiera jugar hoy, lamentablemente no lo hizo. Considero que es el mejor de todas las épocas y ojalá Messi pueda estar en la vuelta. La serie todavía está muy abierta”, declaró Fernando Ortiz en relación a Messi.

Ante la consulta de por qué quiere que Messi se enfrente a Rayados, el DT de Monterrey respondió: “Admiro a Leo, lo he dicho. Me gustaría enfrentarlo para verlo, pero sobre todo me interesa que mi equipo gane“.

Salvo una sorpresa, todo indicaría que Messi estará presente en el Gigante de Acero el miércoles próximo, así que los aficionados de Rayados podrán ver al crack argentino en su campo para lo que será un partidazo que definirá al equipo que avance a la semifinal de la Concachampions.