La grave acusación contra Jordi Alba tras la polémica del Inter Miami vs. Rayados

El juego entre Inter Miami y Rayados fue la gran atracción del miércoles. Sin embargo, y más allá de lo sucedido en el campo de juego, lo ocurrido tras el partido sigue dejando grandes polémicas. Y hablando al respecto, se conoció que no solo Lionel Messi estuvo involucrado, sino que también Jordi Alba.

El partido no estuvo tan caliente como para que tenga el desenlace que tuvo. No obstante, está claro que en Inter Miami no terminaron contentos, sobre todo por la forma en la que el equipo de Fernando Ortiz se llevó el triunfo en la ida de los cuartos de final de Concachampions.

Y justamente, eso hizo que Lionel Messi se encarara con los árbitros y Fernando Ortiz luego del encuentro. Sin embargo, y mientras el argentino está en el centro de la polémica, se conoció que no estuvo solo, sino que Jordi Alba también habría estado en donde sucedió la pelea, y habría sido protagonista.

La acusación contra Jordi Alba tras el Inter Miami vs. Rayados

Resulta que este mismo jueves, trascendió una información que, hasta el momento, era desconocida. Beto Murrieta aseguró que logró “averiguar todo lo que pasó en Miami”, y señaló que, además de Messi, el lateral por izquierda también estuvo involucrado en la pelea.

Tal es así que el periodista afirmó que “Jordi Alba toma del cuello a Tato Noriega, lo cual fue una violencia física”. Y a continuación, volvió a remarcar la acción del ex jugador de Barcelona: “Hubo una protesta y toma del cuello Jordi Alba a Noriega, lo cual me parece reprobable”.

La protesta de Rayados contra Concacaf por los hechos en Miami

Luego de los incidentes, el club de México envió un reclamo formal informando lo sucedido y esperando que haya sanciones. Justamente, en la queja se incluyen los nombres de Lionel Messi y Jordi Alba, como así también el de Luis Suárez, sobre quién no ha habido información aún.