Las razones por las que el delantero no estará presente ante el equipo de Jaime Lozano.

¿Por qué Leon Bailey no juega el México vs. Jamaica por la Copa América 2024?

México comienza su periplo en la Copa América 2024 este sábado, día en el que el Tri jugará frente a Jamaica a las 19:00hs en el Estadio NRG de Houston en lo que será el debut del equipo en la competición.

El rival caribeño es un conjunto conocido por la Selección Mexicana ya que suelen cruzarse en la Copa Oro, Nations League o en la clasificación de Concacaf para los respectivos Mundiales.

La última vez que México y Jamaica se vieron las caras fue el 12 de julio de 2023, cuando el equipo de Jaime Lozano derrotó por 3-0 a los caribeños en la semifinal de la Copa Oro, competición que luego ganó el Tri. Por otro lado, para este partido de Copa América, el rival de la selección nacional no contará con su mejor futbolista: Leon Bailey.

En los últimos días se generó polémica en Jamaica alrededor de la figura de Leon Bailey, porque el futbolista del Aston Villa se negó a disputar la Copa América con la selección de su país.

Leon Bailey con Jamaica (IMAGO)

Craig Butler, su padre y representante, comentó que el jugador decidió no estar presente en el torneo para descansar y por su “salud mental”. Además, Leon Bailey tiene una disputa con Heimir Hallgrímsson, el entrenador de Jamaica, quien lo suspendió al extremo en marzo pasado antes de disputar la semifinal de la Nations League ante Estados Unidos porque salió del hotel de concentración sin permiso.

Luego de no jugar ese partido con el USMNT, el futbolista del Aston Villa criticó duramente a la federación: “Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales“, comentó Leon Bailey.

“Ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer“, añadió el futbolista del Aston Villa en su momento.

De esta manera, la relación entre Leon Bailey, el entrenador y la federación viene con cortocircuitos desde hace tiempo. Sin embargo, el nombre del futbolista apareció en la lista de 26 jugadores convocados por Jamaica, pero el jugador se negó a participar y se mostró en sus redes sociales de vacaciones en México. Por eso mismo, no estará presente este sábado para jugar ante el Tri.