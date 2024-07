¿Por qué no juega Alphonso Davies en Canadá vs. Uruguay por la Copa América 2024?

La razón por la cual la figura de Canadá no será de la partida ante la Celeste.

Canadá y Uruguay disputarán el partido por el tercer puesto luego de caer en sendas semifinales de la Copa América 2024 ante Argentina y Colombia, respectivamente. El encuentro se llevará a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, este domingo desde las 18:00 horas del centro de México.

Uno de los futbolistas que no será de la partida en el conjunto canadiense será Alphonso Davies. Esto se debe a que el futbolista del Bayern Múnich ha presentado algunas molestias en su tobillo derecho luego de la caída ante la Albiceleste, por lo que Jesse Marsch, DT de Canadá, ha preferido resguardarlo en el banquillo.

Alphonso Davies no será de la partida ante Uruguay por problemas físicos. (Imago)

Cabe destacar que Davies, de 23 años, había disputado los cinco encuentros que jugó su equipo en la Copa América 2024, siendo en todos ellos capitán.

El lamento de Jesse Marsch

El entrenador del conjunto canadiense no se quedó callado y le apuntó a los árbitros como consecuencia del malestar físico sufrido por Alphonso Davies. En ese sentido, marcó que los colegiados no cumplieron con su labor.

ver también Dónde están jugando Uruguay y Canadá por la Copa América 2024: estadio, lugar y ciudad

“El trato debería ser muy distinto. Por suerte pudimos evitar lesiones graves, pero no sabemos si (Davies) va a poder jugar mañana (por este sábado). Uno de los principales trabajos del árbitro es proteger a los jugadores. No hicieron su trabajo”, manifestó el timonel del equipo rojiblanco en conferencia de prensa.

Publicidad