El motivo por el cual el portero no está presente en el partido.

¿Por qué no juega Keylor Navas en Brasil vs. Costa Rica por la Copa América 2024?

Este lunes Costa Rica comienza su periplo en la Copa América 2024 frente a Brasil. El partido se llevará a cabo a las 19:00hs (Ciudad de México) en el SoFi Stadium, ubicado en California.

Esta será la sexta participación de su historia para los Ticos en la Copa América. Su mejor resultado fue en las ediciones de 2001 y 2004, años en los que logró clasificar a los cuartos de final.

Como verán, en este primer partido del torneo ante Brasil no está presente Keylor Navas, el histórico portero de Costa Rica. A continuación, en Bolavip te contamos por qué el ex futbolista del Real Madrid no juega.

Keylor Navas no juega contra Brasil ni está presente en la Copa América porque decidió retirarse de Costa Rica. El portero realizó el anuncio a fines de mayo, luego de 114 partidos disputados con La Sele.

Keylor Navas se retiró de Costa Rica (IMAGO)

“Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por todas las memorias que hemos construido. Juntos hemos hecho historia, enfrentando a los mejores jugadores del mundo, elevando el nombre de Costa Rica a lo más alto”, escribió Keylor Navas en sus redes sociales al comunicar su decisión.

El portero debutó con Costa Rica en 2008 y disputó los Mundiales de 2014, 2018 y 2022 con su país. Su último partido con los Ticos fue el 27 de marzo de 2024, día en el que representó a La Sele en un amistoso frente a Argentina (ganó la Albiceleste 3-1).

De esta manera, el eterno capitán de Costa Rica y uno de los mejores porteros en la historia de Centroamérica le puso fin a su carrera en la selección de su país a sus 37 años.