No es un partido más el que afrontarán México y Venezuela este miércoles en el SoFi Stadium de Inglewood: es un partido que puede darle a uno o a otro el liderazgo en solitario del Grupo B, y además, grandísimas chances matemáticas de clasificarse a la fase final de la Copa América 2024.

A priori, por historia en la competencia, para la gran mayoría el candidato a llevarse la victoria es la Selección Mexicana, que supera en trayectoria internacional y en nombres específicos a su contrincante de la jornada, que sin presión intentará dar el batacazo.

A esa ola de ‘equipo favorito’ se montó Álvaro Morales, periodista reconocido por sus controversiales opiniones y formas de comunicar, que no dudó en bajarle el precio a Venezuela y dar un convencido pronóstico de cara al enfrentamiento de esta tarde-noche en California.

“No me preocupa Venezuela, Venezuela tendría que estar preocupada de México. Le ganó a Ecuador porque se aviva en un lateral y porque Ecuador tenía un hombre menos. Y le costó un trabajo… Venezuela deja unos espacios terribles, unas distancias enormes. En el primer partido Machís no apareció, Soteldo no apareció, a Rondón no le llegaban los balones. México dejó mejores sensaciones. ¿Que México no lo va a golear? ¿Qué apostamos?“, disparó al aire el panelista de la cadena televisiva de ESPN, confiado en una aplastante victoria del ‘Tri’.

Semejante descalificación tuvo severas repercusiones en las redes sociales, alcanzando a los usuarios venezolanos, que destrozaron a Morales por su testimonio contra su seleccionado y prometieron revancha contra México por los comentarios ofensivos recibidos.

Además, aficionados de la Selección Venezolana aseguraron que a través de una fuente dentro de la concentración de la ‘Vinotinto’ le harían llegar ese video a los jugadores del equipo, para que lo utilicen de motivación para dar todo de sí y “aplastar” a los dirigidos por Jaime Lozano en el juego de Copa América. Previa caliente a horas del encuentro.