Mientras transita días convulsionados por la urgencia de mejores resultados, Monterrey recibió una excelente noticia que puede ayudar al equipo a retomar una senda más positiva: tiene que ver con el inminente regreso de uno de sus futbolistas más destacados y uno de sus últimos fichajes.

En las últimas horas, el cuerpo técnico tomó conocimiento de que Lucas Ocampos está muy pronto a volver a jugar con el primer equipo. El argentino está en el tramo final de la recuperación de una larga lesión, y su reincorporación definitiva al plantel profesional está a la vuelta de la esquina, para la tranquilidad de la afición.

El ex Sevilla arrastraba una lesión de isquiotibiales desde hace dos meses, cuando tuvo que ser sustituido a los 4 minutos del primer tiempo en el partido de ida de la final del Torneo Apertura, ante el América. Desafortunadamente para él, no estuvo en esa serie decisiva y Monterrey no pudo conquistar el título.

De acuerdo a la información del periodista partidario Felipe Galindo, Lucas Ocampos retornaría a la convocatoria el próximo sábado 22 febrero, para el compromiso donde Rayados se medirá ante el Atlético de San Luis en el ‘Gigante de Acero’, en la Jornada 8 del Clausura 2025. Allí, podría volver a sumar minutos oficiales luego de su extensa ausencia.

A causa de aquel percance físico padecido en la final del torneo pasado, Ocampos se perdió 11 partidos disputados por el primer equipo de Monterrey, incluidos nueve encuentros por Liga MX y los dos de la serie de primera ronda de Concachampions ante Forge. Lógicamente, ahora debe recuperar todo ese ritmo futbolístico perdido.

Otra novedad muy esperada por los fanáticos albiazules que brindó el corresponsal de Rayados, tiene que ver con que en ese juego ante San Luis también podría concentrar Sergio Ramos por primera vez, adelantando los tiempos pautados inicialmente por el cuerpo médico. Sin embargo, la buena respuesta del jugador en los entrenamientos podría hacer que su debut se anticipe.