Cruz Azul

Aficionados de Cruz Azul postulan a un DT para reemplazar a Nicolás Larcamón

La afición de la Máquina Cementera pide la salida del actual entrenador tras la derrota en el amistoso ante Jaiba Brava.

Por Agustín Zabaleta

La afición de Cruz Azul pide la salida de Nicolás Larcamón tras la derrota ante Jaiba Brava
En el marco de un amistoso de pretemporada, Cruz Azul fue sorprendido y cayó derrotado de visitante por 2-1 ante Jaiba Brava, equipo de la Liga Expansión MX, la segunda división del futbol de México en el Estadio Tamaulipas del municipio de Tampico.

Cabe resaltar que la Máquina Cementera se había adelantado en el marcador gracias a un disparo de Jeremy Márquez. Sin embargo, el equipo se quedó y fue superado gracias a las anotaciones de Alonso Escoboza y Edson Torres en una ráfaga de cinco minutos.

Tras el compromiso, la afición se expresó con enojo sobre Nicolás Larcamón en las redes sociales, sobre todo en la cuenta de ‘X’ de los Celestes. Además, pidieron la vuelta de un viejo conocido. Ni más ni menos que Vicente Sánchez, el anterior entrenador con el que ganaron la Concachampions 2025.

Es necesario recordar que fue la directiva de los capitalinos la que frenó el ciclo del estratega uruguayo pese a ser campeón internacional. Ahora, apenas unos meses después de su salida, los seguidores del equipo piden por la vuelta del ex DT.

Hasta el momento, el director técnico argentino lleva dirigidos 25 partidos, en los que cosechó 11 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas, teniendo una efectividad del 57,33%. Pese a que perdió poco, el equipo no encuentra su mejor forma y cayó en duelos importantes.

La afición de Cruz Azul pidió por la vuelta de Vicente Sánchez

En síntesis

  • Cruz Azul perdió un amistoso de pretemporada 2-1 ante Jaiba Brava, equipo de la Liga de Expansión, tras haber iniciado ganando con gol de Jeremy Márquez.
  • La afición celeste expresó su molestia en redes sociales y pidió formalmente el regreso de Vicente Sánchez, quien fue cesado por la directiva tras ganar la Concachampions 2025.
  • El actual estratega, Nicolás Larcamón, registra una efectividad del 57.33% en 25 partidos, pero es cuestionado por el funcionamiento del equipo en encuentros clave.
Agustín Zabaleta
