Luego de varias idas y vueltas, donde incluso Cruz Azul perdió la chance de fichar a Miguel Borja al no poder liberar el cupo de extranjero, la Máquina Cementera llegó a un acuerdo con Houston Dynamo para por fin cerrar la operación por el delantero Mateusz Bogusz.

Acorde a la información aportada por Mediotiempo, la institución que viste de naranja y negro abonará la para nada despreciable cifra de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha, además de 4 millones de dólares adicionales en bonos por objetivos. De esta manera se terminó una novela que se alargó más de lo esperado.

Para la mala fortuna de los Celestes, el cupo no podrá usarlo por el delantero colombiano, ya que arregló con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, el cuadro mexicano deberá posar sus ojos en otros jugadores si desea reforzarse con un jugador nacido fuera de México.

Ahora, según la información de Récord, la directiva buscará agregar a sus filas talento para mejorar el rendimiento. El equipo cementero tendrá la tarea de buscar ya sea a un delantero o a un defensa central, posiciones de las cuales está necesitado sumar elementos.

El futbolista polaco de 24 años vuelve a la Primera División de Estados Unidos tras apenas un año. Cabe recordar que tuvo un primer paso por la MLS entre 2023 y 2024 en Los Angeles FC. Ahora, el atacante tendrá una nueva oportunidad en el país vecino.

¿Cómo fue el ciclo de Mateusz Bogusz en Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador fue parte de 39 compromisos con la entidad capitalina, siendo titular en 24 de ellos. Anotó apenas 3 goles y realizó 7 asistencias, números lejanos de lo que se esperaba por él.

