Terminó la novela de Cruz Azul y Miguel Borja. Finalmente, el jugador no será parte de los Celestes luego de que la institución mexicana no pueda liberar el cupo de extranjeros para concretar su arribo. Mateusz Bogusz no arregló con Houston Dynamo y, ante la demora, el goleador cerró con otro equipo.

Así lo informó el comunicador a través de un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Si creen que en Cruz Azul se quedaron con los brazos cruzados, luego de la partida de Miguel Borja. se equivocan los celestes ya tienen AVANCES con un delantero seleccionado nacional de su país entre otras opciones“.

Luego, continuó con un escenario que ya no es posible porque el jugador arregló rápidamente con Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos: “Además les adelanto esto que incluso NO ES DESCABELLADO, repito, NO ES DESCABELLADO que se dé: Si Mateus Bogusz arregla contrato con Houston y libera la plaza el REGRESO de Miguel Borja PODRÍA DARSE en esta misma temporada en caso de que no arregle su equipo en Dubai“.

Más allá de esto, también aportó algo valioso de cara al futuro: “La relación Borja/Cruz Azul NO QUEDÓ MAL y ambos se prometieron que si TODO CAMINA con Bogusz, Borja podría estar de regreso, aunque luzca complicado por la jugosa oferta que tiene el colombiano en Dubai. Borja ya había arreglado de PALABRA con Cruz Azul, pero el tema de Matías y su legada a Houston frenaron las cosas. El deseo del cafetalero es JUGAR EN México por encima de La millonaria oferta que le ofrecen“. El mismo comunicador mencionó que Nicolás Ibáñez de Tigres UANL fue ofrecido, pero quedó en simplemente eso y, de momento, no avanzó por el atacante.

Miguel Borja rompió el silencio tras su pase fallido a Cruz Azul

El jugador le envió un mensaje a todo Cruz Azul por historias de Instagram: “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar“.

Y continuó: “Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina“.

