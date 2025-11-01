Hirving Lozano tuvo su tan ansiada redención luego de unas semanas de tensión e incertidumbre en su equipo en los Estados Unidos: el ‘Chucky’ recibió el perdón de su entrenador en San Diego FC luego del castigo atravesado, y volvió con todo para intentar recuperar la confianza de quienes pusieron su profesionalismo en tela de juicio.

El atacante mexicano había sido apartado del grupo en su club, a raíz de un entredicho verbal con su DT en el entretiempo de un partido ante Houston Dynamo. Desde entonces, lo habían marginado de los dos encuentros anteriores a modo de penalización por haberle ‘faltado el respeto’ a Mike Varas delante de sus compañeros, pero todo ha quedado atrás.

Luego de ese par de ausencias, la directiva y el cuerpo técnico le levantaron la sanción, y rápidamente volvió a metérselos en el bolsillos demostrando dentro del campo: convirtió el 2-1 ante Portland Timbers este sábado por la noche, para dar vuelta un resultado donde San Diego FC había iniciado debajo en el marcador.

‘Chucky’ Lozano ingresó al campo de juego en el entretiempo del partido de Playoffs, y sólo tardó 5 minutos en marcar su gol. El mexicano apareció por el segundo palo para capturar un rebote, estuvo en el momento justo y en el lugar justo, y mandó a guardar el balón para marcar el tanto de la remontada de su equipo ante Portland.

Para colmo, luego de que el encuentro finalizase igualado 2-2, los equipos fueron a una tanda desde los doce pasos, y ‘Chucky’ anotó su penal, mientras otros compañeros erraron y su equipo perdió el juego de MLS Cup en la tanda. Al finalizar el encuentro, su entrenador, con quien tuvo el cruce verbal hace unas semanas, le dio una palmada a modo de respaldo.