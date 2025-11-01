Es tendencia:
logotipo del encabezado
Major League Soccer

Volvió y convirtió: Chucky Lozano marcó en San Diego FC vs. Portland Timbers por la MLS Cup

El delantero mexicano regresó tras la sanción y fue clave para el triunfo de su equipo en los Playoffs de la MLS.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Hirving Lozano, determinante para San Diego.
© Getty ImagesHirving Lozano, determinante para San Diego.

Hirving Lozano tuvo su tan ansiada redención luego de unas semanas de tensión e incertidumbre en su equipo en los Estados Unidos: el ‘Chucky’ recibió el perdón de su entrenador en San Diego FC luego del castigo atravesado, y volvió con todo para intentar recuperar la confianza de quienes pusieron su profesionalismo en tela de juicio.

Publicidad

El atacante mexicano había sido apartado del grupo en su club, a raíz de un entredicho verbal con su DT en el entretiempo de un partido ante Houston Dynamo. Desde entonces, lo habían marginado de los dos encuentros anteriores a modo de penalización por haberle ‘faltado el respeto’ a Mike Varas delante de sus compañeros, pero todo ha quedado atrás.

Luego de ese par de ausencias, la directiva y el cuerpo técnico le levantaron la sanción, y rápidamente volvió a metérselos en el bolsillos demostrando dentro del campo: convirtió el 2-1 ante Portland Timbers este sábado por la noche, para dar vuelta un resultado donde San Diego FC había iniciado debajo en el marcador.

‘Chucky’ Lozano en problemas en San Diego FC y Pachuca se frota las manos: “Lo estamos manejando”

ver también

‘Chucky’ Lozano en problemas en San Diego FC y Pachuca se frota las manos: “Lo estamos manejando”

‘Chucky’ Lozano ingresó al campo de juego en el entretiempo del partido de Playoffs, y sólo tardó 5 minutos en marcar su gol. El mexicano apareció por el segundo palo para capturar un rebote, estuvo en el momento justo y en el lugar justo, y mandó a guardar el balón para marcar el tanto de la remontada de su equipo ante Portland.

Publicidad
Tweet placeholder

Para colmo, luego de que el encuentro finalizase igualado 2-2, los equipos fueron a una tanda desde los doce pasos, y ‘Chucky’ anotó su penal, mientras otros compañeros erraron y su equipo perdió el juego de MLS Cup en la tanda. Al finalizar el encuentro, su entrenador, con quien tuvo el cruce verbal hace unas semanas, le dio una palmada a modo de respaldo.

Messi marcó un hat-trick y así quedó la pelea por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ver también

Messi marcó un hat-trick y así quedó la pelea por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¡Ya lo llamaron! 'Tata' Martino volvería a dirigir en CONCACAF tras su paso por Inter Miami
Concacaf

¡Ya lo llamaron! 'Tata' Martino volvería a dirigir en CONCACAF tras su paso por Inter Miami

¿Pachuca aprovecha el momento? El contratiempo que le toca vivir a Hirving Lozano en San Diego FC
Mexicanos en el extranjero

¿Pachuca aprovecha el momento? El contratiempo que le toca vivir a Hirving Lozano en San Diego FC

Gerardo Martino tiene un acuerdo de palabra para dirigir cerca de México
Futbol Internacional

Gerardo Martino tiene un acuerdo de palabra para dirigir cerca de México

Ex Pumas: la grave fractura de Lisandro Magallán que lo dejará inactivo hasta 2026
Pumas de la UNAM

Ex Pumas: la grave fractura de Lisandro Magallán que lo dejará inactivo hasta 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo