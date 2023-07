¡Movimientos en el mercado futbolístico! Cruz Azul se encuentra en conversaciones con Peñarol por Christian Tabó, mientras buscan hacer espacio para el defensa colombiano Willer Ditta en el próximo torneo de la Liga MX.

El futuro de Tabó

El extremo charrúa pasaría a jugar en el Peñarol de Uruguay en calidad de préstamo, según informes de la prensa uruguaya. Esta negociación implicaría que los Cementeros asuman una gran parte del elevado salario de Tabó, haciendo posible su incorporación al equipo aurinegro.

Las negociaciones entre Cruz Azul y Peñarol

Las negociaciones entre Cruz Azul y Peñarol se encuentran en proceso, y aunque ha habido rumores sobre un posible acuerdo, el reportero mexicano Adrián Esparza Oteo asegura que hasta el momento no existe ningún arreglo concreto.

Tabó, quien aún cuenta con un año y medio de contrato con La Máquina, no estaría dispuesto a abandonar el club en este periodo de transferencias. “El entorno del jugador me dice que es falso que exista un acuerdo con Peñarol. Peñarol lo quiere, pero Tabó no se quiere ir de Cruz Azul (le resta año y medio de contrato)“, publicó Esparza en sus redes sociales.

El rendimiento en Cruz Azul

Christian Tabó fue fichado por Cruz Azul por una suma de 4 millones de dólares proveniente del club Puebla. Sin embargo, el rendimiento del jugador charrúa no ha alcanzado las expectativas, ya que ha sido afectado por lesiones que han interrumpido su continuidad como titular.

Según el sitioSalary Sports, Tabó percibe un salario de 545 mil dólares por temporada en La Máquina. Hasta el momento, ha registrado 4 goles en 43 partidos oficiales, acumulando solo 1,674 minutos de juego.