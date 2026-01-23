Tras días de negociación para poder destrabar su arribo, se cayó el pase de Miguel Borja a Cruz Azul al no poderse liberar un cupo de extranjero en la institución celeste. El polaco Mateusz Bogusz era el señalado a salir, pero su pase a Houston Dynamo se terminó cayendo.

Sin embargo, acorde a la información del periodista Agustín Martínez la contratación no siguió por decisión de Iván Alonso, director deportivo de la Máquina, sirviendo el cupo de extranjero como una excusa para que la atención se desvíe a ese tema.

Así lo dio a conocer el comunicador, indicando el verdadero responsable: “Esta operación se cae porque Iván Alonso nunca quiso a Miguel Borja, todo fue, de nueva cuenta, un tema de los asesores que volvieron a meter sus narices y Alonso echó para atrás el fichaje“.

Y continuó, donde detalló que lo de la plaza de No Formado en México era mentira: “Yo lo puse y la gente de Cruz Azul se enojó conmigo y me decían que yo no conocía el reglamento ni nada, y la prueba es que estuvo Miguel Borja 26 días en las negociaciones“.

Con este tema terminado, el cuadro de la capital mexicana ya piensa en nuevas opciones para sumar en la delantera. Sin Borja y sin Bogusz en los planes, el equipo celeste necesita un goleador, algo que le viene haciendo falta en los últimos torneos.

¿Cruz Azul buscará liberar una plaza de extranjeros?

Ya con Borja alejado, el cuadro mexicano todavía tiene la necesidad de darle salida aBogusz. Al momento, el polaco sigue formando parte de la institución, a la espera de que se destrabe el pase a Houston Dynamo. Camilo Cándido es otra opción si no se concreta lo del europeo.

En síntesis

El periodista Agustín Martínez señaló a Iván Alonso como el responsable de tumbar el fichaje de Miguel Borja .

como el responsable de tumbar el fichaje de . La directiva de Cruz Azul utilizó la falta de cupo de extranjero como excusa para cancelar la operación.

utilizó la falta de como excusa para cancelar la operación. El club aún busca dar salida a Mateusz Bogusz o Camilo Cándido para liberar una plaza NFM.

