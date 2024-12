Un verdadero escándalo fue el que se vivió en el Estadio Ciudad de los Deportes una vez terminada la semifinal de vuelta del Apertura 2024 entre Cruz Azul y el América. Luego del pitazo final del árbitro Adonai Escobedo, distintos elementos de la institución celeste se lanzaron contra el juez por el polémico penal cobrado a favor de las Águilas que significó el posterior 4-3 en favor del conjunto de André Jardine y la eliminación de La Máquina.

ver también André Jardine, DT del América, 'deja chiquito' a Cruz Azul tras el triunfo en semifinales

Pero esto no fue todo, ya que los incidentes continuaron en la sala de prensa del recinto capitalino. En ese sentido, el portal Mediotiempo informó que uno de sus reporteros, Édgar Malagón, fue agredido por distintos particulares entre los que se encontraban Iván Alonso y Mathías Cardacio, directivos de Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

Según el mencionado medio, la reacción se debió a que el periodista se encontraba grabando con su teléfono móvil en los pasillos del Estadio Ciudad de los Deportes, lo que no habría sido del agrado del staff celeste. Al cabo, se denunció que el comunicador fue jaloneado, golpeado y hasta amenazado por personal de seguridad y por la policía de la Ciudad de México en las afueras del recinto.

La palabra de Edgar Malagón tras los incidentes en la eliminación de Cruz Azul ante el América por el Apertura 2024

Publicidad

Publicidad

El propio Edgar Malagón contó, para Milenio, lo que vivió tras la eliminación de Cruz Azul ante el América por la semifinal de vuelta del Apertura 2024. Al respecto, reveló los pormenores de los incidentes y detalló las amenazas que recibió por parte del personal de seguridad.

“Estaba esperando entrar a la conferencia de prensa, estábamos reporteros en las escaleras del túnel que da ingreso a la sala de prensa y no nos dejaban pasar porque los jugadores de Cruz Azul estaban muy enojados. Cuando nos dieron acceso, yo traigo el teléfono para poder grabar el ambiente que se estaba viviendo”, señaló.

Además, agregó: “Antes de llegar a la sala de prensa me encuentro de frente a Iván Alonso, Mathías Cardacio y a la seguridad. Me dicen que no grabara y me empiezan a jalonear, a empujar y cobardemente me empiezan a pegar en las costillas y la espalda mientras querían arrebatarme el celular. Yo no lo solté porque es mi herramienta de trabajo. Había jugadores metidos en el jaloneo y me sacan del estadio”.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el reportero relató lo vivido una vez fuera del Ciudad de los Deportes. “Afuera del estadio llega personal de seguridad y policía de la Ciudad de México, me detienen como si yo hubiera hecho algo ilegal y uno de seguridad me arranca la acreditación. El policía se acerca y me susurra una amenaza, algo así como ‘mañana no amaneces'”, denunció.

Cabe mencionar que, según sus palabras, Edgar Malagón presentará una denuncia ante el Ministerio Público por las agresiones recibidas por parte de las fuerzas del orden.