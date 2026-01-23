Tras varios días de idas y vueltas, se cayó el pase de Miguel Borja a Cruz Azul al no poderse liberar un cupo de extranjero en la institución celeste. El polaco Mateusz Bogusz era el señalado a salir, pero su pase a Houston Dynamo se terminó cayendo.

Lejos de perder el tiempo, el exfutbolista de River Plate sorprendió a todos y fue presentado en el Al-Wasl de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos. El jugador no será parte de un futbol de primer nivel. Los equipos de aquella región son conocidos por pagar buenos sueldos a sus jugadores.

En lo que va de la actual temporada, los Guepardos marchan cuartos con 25 unidades en 13 compromisos, a 7 puntos del líder Shabab Al-Ahli. Como escolta aparece el Al-Ain con 31 y el podio lo completa Al-Wahda con 26. El objetivo es competir por la liga, que no la gana desde 2024.

Borja ya fue presentado en la cuenta de Instagram del club amarillo, donde posó en las oficinas del club junto a la camiseta amarilla. Allí ya se apreció que usará el dorsal 9, el mismo que utilizó en el Millonario. Acorde al periodista César Augusto Londoño ganará 2,5 millones de dólares por temporada, muy superior al número que había arreglado en México.

Miguel Borja rompió el silencio tras su pase fallido a Cruz Azul

El jugador le envió un mensaje a todo Cruz Azul por historias de Instagram: “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar“.

Y continuó: “Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina“.

