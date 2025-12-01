Cruz Azul no la pasó para nada bien en el CU este domingo durante el partido ante Chivas de Guadalajara por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo que dirige Nicolás Larcamón se enfrentó ante un gran rival que hizo las cosas muy bien durante la serie y que tuvo posibilidades reales de clasificarse a la próxima instancia.

Sin embargo, el equipo local terminó ganando 3-2 y está entre los cuatro mejores del torneo, teniendo la posibilidad de soñar con quedarse con el título antes de que finalice la temporada del futbol mexicano. Fue un duelo intenso y con mucha tensión, donde cada detalle terminó siendo determinante.

El Rebaño Sagrado tuvo una oportunidad inmejorable de clasificarse tras un penal que les pitaron y que los ponía en ventaja, pero Chicharito Hernández lo tiró por arriba del travesaño, dejando escapar la gran chance. Esa acción cambió por completo el rumbo del partido.

Después de esa jugada, el que desató la furia de todo Cruz Azul fue el periodista Álvaro Morales, quien no dudó en aprovechar el momento para mandar un mensaje directo a Iván Alonso, Director Deportivo del equipo. Sus palabras rápidamente se viralizaron.

¿Qué dijo Álvaro Morales?

“Señor Alonso, ahí la lleva: se está salvando”, escribió en sus redes, dejando en claro que, para él, el puesto del directivo podría haber quedado en entredicho si La Máquina quedaba eliminada, especialmente por la plantilla con la que cuentan y las expectativas que existen sobre el equipo.

El comentario encendió los ánimos dentro del entorno celeste, donde muchos consideran que la declaración estuvo totalmente fuera de lugar. Aun así, Cruz Azul sigue en carrera y ahora tendrá que concentrarse en las semifinales del torneo.

En síntesis