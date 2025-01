Si una palabra describe a la llegada de Martín Anselmi al futbol portugués ha sido la turbulencia. Todos los sucesos que involucraron a su conflictiva salida de Cruz Azul volvieron de su desembarco en Porto una extensa novela que llegó a su fin luego de más de dos semanas de discusiones, mensajes y litigios legales.

Como si todo aquel alboroto no hubiese sido suficiente, en las últimas horas el DT se ha visto envuelto en un acalorado episodio público que se hizo viral de inmediato, momento que protagonizó en su primera conferencia de prensa oficial, dos días después de su presentación como entrenador del equipo luso.

El ex Cruz Azul tuvo un fuerte entredicho con un periodista portugués, corresponsal del Diario Récord, que le recordó una de las críticas más usuales de la afición celeste. “Se dice que no eres un entrenador que se lleva bien con la presión, aunque sabemos que tienes dos títulos internacionales, se dice en México que esa es una de las cosas que no tienes tan bien”, le mencionó el reportero al estratega argentino, afirmación que descolocó a Anselmi y le hizo cambiar las expresiones de su rostro.

Ante tal cuestionamiento periodístico, Martín Anselmi se explayó con una contestación a tono irónico donde enumeró una lista de éxitos de su carrera profesional. “Tenemos tres años como cuerpo técnico y hemos jugado seis finales. En el primer torneo en la Liga MX hemos llegado a la final, en el último torneo en la Liga Ecuatoriana hemos llegado a la final, además de cuatro títulos que conseguimos en Independiente del Valle. No sé de dónde sale la crítica de que no sabemos lidiar con la presión: ya vestir los colores del Porto genera presión, vestir los colores de Cruz Azul genera presión, jugar en el Maracaná genera presión, jugar una final de Copa Sudamericana contra Sao Paulo genera presión…”, disparó el nuevo timonel del Porto, que no podía salir de su asombro por el postulado del cronista de Récord.

Por último, el entrenador pecó de soberbio y le arrojó un recadito a su interlocutor, criticando su labor como periodista así como el reportero señaló sus presuntas fallas como técnico. “Sinceramente no sé qué información estás consumiendo, te diría que cambies de informador”, sentenció Martín Anselmi, que rápidamente quiso cambiar de pregunta y despidió al corresponsal con una mirada desafiante.

Anselmi hará su presentación como estratega de Porto este jueves 30 de enero, cuando los portugueses visiten a Maccabi Tel Aviv en Israel, por la octava y última jornada de la ‘fase de liga’ de la UEFA Europa League 2024-25. El argentino tendrá que bajar un cambio en su perfil si no quiere sufrir más ‘encontronazos’ como le sucedió en varias ocasiones en su estadía en Cruz Azul.

