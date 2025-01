En medio de toda la polémica que continúa rodeando su salida de Cruz Azul, Martín Anselmi fue presentado oficialmente como técnico de Porto este lunes 27 de enero. En su primer día como entrenador de los Dragones, el argentino de 39 años brindó una conferencia de prensa en la cual apuntó duramente contra la directiva de La Máquina.

En ese sentido, el timonel sudamericano aseguró que la institución mexicana quiso “cambiar las reglas del juego” cuando ambos clubes ya habían llegado a un acuerdo por su traspaso. Además, agregó: “Nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben como operan y lo conocen mejor que yo”.

Más allá de esto, desde La Noria afirman que Porto no pagó la cláusula de rescisión de cinco millones de dólares que Martín Anselmi tenía en su contrato, por lo que acudirán a la FIFA para llevar adelante las acciones legales correspondientes. Y mientras todo esto ocurre, el máximo ente del futbol mundial no se quedó afuera de uno de los temas del momento y reaccionó a la llegada del ex estratega celeste al equipo lusitano.

“Martín Anselmi es do Dragão (del dragón)”, se consignó en la cuenta oficial de la Copa del Mundo de la FIFA. Naturalmente, esta publicación no fue del agrado de algunos aficionados de Cruz Azul, que desquitaron su ira contra el entrenador argentino en los comentarios.

¿Quién será el próximo entrenador de Cruz Azul?

La repentina salida de Martín Anselmi obligó a Cruz Azul a embarcarse en la búsqueda de un nuevo entrenador con el Clausura 2025 ya en marcha. Por el momento, la directiva capitalina no ha encontrado al sucesor del oriundo de Buenos Aires, aunque ya han trascendidos algunos nombres como los de Diego Alonso, Efraín Juárez, Jaime Lozano, Renato Paiva y Gabriel Milito.

No obstante, quien continuará ocupando el banquillo de La Máquina en, al menos, los próximos partidos de la Liga MX -ante Necaxa como visitante este martes 28 y frente a Xolos en Tijuana el viernes 31- será Vicente Sánchez, tal como señalan distintos reportes.

