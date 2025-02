Kevin Castaño tuvo un breve paso por el futbol mexicano, donde defendió los colores de Cruz Azul durante una temporada. El mediocampista colombiano llegó al club proveniente de Águilas Doradas de Colombia y rápidamente se ganó un lugar en el equipo.

Sin embargo, su estadía fue corta, ya que en enero de 2024 fue transferido al Krasnodar de Rusia. La operación se cerró en más de 7 millones de dólares por el 70% de su ficha, mientras que Cruz Azul conservó el 30% restante, sabiendo que podría beneficiarse en un futuro.

MEXICO CITY, MEXICO – JULY 08: Kevin Castaño of Cruz Azul looks on during the 2nd round match between Cruz Azul and Toluca as part of the Torneo Apertura 2023 Liga MX at Azteca Stadium on July 08, 2023 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)