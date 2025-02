En Argentina le siguen pegando a Martín Anselmi

En Argentina no perdonan a Martín Anselmi por lo que fueron sus declaraciones para explicar el empate 2 a 2 del Porto, equipo con el que reemplazó al Cruz Azul, con el Río Ave, el pasado 3 de febrero en uno de los encuentros correspondientes a la vigésima fecha de la Primeira Liga 2024/2025.

Primero fue el exjugador y entrenador de las Águilas del América Oscar Ruggeri, que en su papel de panelista en ESPN destrozó al ex DT del Cementero. ”¡Qué quilombo tiene en la cabeza! ¡Por dios! Imaginate. ¿Es argentino este?”, dijo el Cabezón.

Más tarde, el que le apuntó a Martín Anselmi fue Nicolás Otamendi, actual defensa de la Selección Argentina y del Benfica, clásico rival del Porto. “Vi la conferencia de Anselmi, hizo un poco de ruido, si a mi me hablas de números me matás, mejor que está en la vereda de enfrente“, dijo el ex Manchester City, que de esa manera buscó desacreditar a quien también fue timonel de Unión La Calera de Chile e Independiente del Valle de Ecuador.

Y el que ahora se sumó para seguir pegándole a Anselmi fue Néstor Raúl Gorosito, exentrenador de clubes en Argentina como River y San Lorenzo: “Déjense de joder con esos números. Ustedes (periodistas) alimentan a los que no jugaron a la pelota. Los que saben, en la materia que sea, explican las cosas fáciles. Escuchá a Ancelotti, escuchá a Guardiola, escuchá a Scaloni. Les entendés completamente todo”.

Y para rematar, Pipo Gorosito, que también supo vestir la camiseta de la Selección Argentina, sentenció: ”El fútbol da para todo. El fútbol es trabajo y arte, no ciencia. El 4×4, el 8/6. Déjense de romper las bolas. Los que hablan así son los que no jugaron a la pelota. A los que fueron troncos se les hace todo mucho más difícil”.

Cruz Azul aceptará cobrar en partes de pago lo correspondiente a la cláusula Martín Anselmi

Ya pasó cerca de un mes desde que Martín Anselmi dejó al Cruz Azul para dirigir al Porto de Portugal. Sin embargo, en La Noria todavía no recibieron el pago de los 5 millones de dólares correspondientes a la cláusula de salida del entrenador. Por tanto, aunque desde el Cementero elevaron su reclamo a la FIFA, iniciaron comunicaciones con la institución lusa en pos de llegar a un acuerdo y proponerles pagos en cuotas.

