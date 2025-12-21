Lamentablemente, a Cruz Azul le costó un poco la baja de Kevin Mier en plena Liguilla del Apertura 2025. Es por ello que Nicolás Larcamón cuenta con él en el momento en el que esté listo para volver. Aunque en un inicio se pensaba que se perdería todo el Clausura 2026, las fuentes han confirmado que estaría listo antes de tiempo.

Ante ello, está el problema de las plazas de No Formados en México y es que hay que recordar que la Liga MX sólo permite que estén contemplados nueve jugadores por plantilla. Sabemos que el colombiano ocupa una, por lo que de no estar listo en el siguiente torneo, la mejor opción sería no registrarlo y permitir que llegue alguien más a ocupar la plaza.

Con la posibilidad de que el arquero pueda recuperarse antes de que culmine el torneo, dentro de la directiva y el cuerpo técnico se han estado abriendo algunas opciones para que el colombiano pueda ser registrado, pero con una estrategia que podría venirle bien a la escuadra para el cierre del próximo semestre en caso de que compitan de nuevo por el título.

¿Cuál es el plan con Kevin Mier?

De acuerdo con la cuenta de Carrerismo en X, Mier está contemplado para ser registrado pero como elemento de la Sub 21 en cupo de “mayores” para que no puedan frenar su refuerzo de NFM y que puedan dar inicio a la temporada con lo que ya se tenía planeado, es por esta razón que el plan de La Máquina es considerarlo.

¿Qué beneficio le da a Cruz Azul?

Ante los rumores de posibles altas y bajas, supuestamente esta decisión le daría la posibilidad a Miguel Borja de quedar registrado en la plantilla desde el arranque. Así en caso de que salga Mateusz Bogusz esa plaza quedaría libre para que pueda llevar Agustín Palavecino o en su defecto abrirle la puerta a Edwuin Cetré.

En síntesis

