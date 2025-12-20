Tras quedar eliminado del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul busca reinventarse de cara a seguir siendo competitivo en 2026 en el Clausura 2026. Para mejorar su performance, el equipo capitalino ya habría cerrado un delantero de jerarquía.

Y es que, tras la primicia de Vamos Azul, los Celestes sumarán a sus filas al delantero Miguel Borja, que quedó en libertad de acción tras su paso por River Plate de Argentina. Casualmente, su rival de toda la vida, Boca Juniors, lo estaba tentando para cruzar de vereda.

El periodista Gerardo González reveló cuándo llegaría al país: “Llegaría a México entre el 26 y 28 de diciembre para reportarse a pretemporada“. Ahora, el comunicador Germán García Grova reveló los detalles del contrato del exjugador de los Millonarios.

Así lo comunicó el comunicador a través de su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Acuerdo verbal entre Cruz Azul y Miguel Ángel Borja. Se cruzan contratos para firmar un vínculo por dos temporadas“. Los Celestes aseguran una buena carta goleadora de cara al próximo año.

Cabe recordar que el delantero de 32 años compartió en sus redes sociales que está en la ciudad colombiana de Cartagena de vacaciones con su familia. Tras esto, el jugador tendrá algunos días para prepararse y reportarse en la pretemporada de la entidad capitalina.

¿Cómo fue el 2025 de Miguel Borja en River Plate?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el atacante fue parte de 48 compromisos con los argentinos, en los que fue titular en 17 de ellos. Marcó 8 goles y realizó 3 asistencias. A diferencia del 2024, perdió terreno en cuanto a la consideración del entrenador y finalmente no renovará.

