Este sábado el conjunto de Cruz Azul se preparó para realizar el viaje rumbo a la pretemporada ante la Jaiba Brava, en esta ocasión el equipo tuvo que ir a Tampico para poder disputar este duelo que será una antesala de lo que se viene la siguiente semana, ya que estarán volviendo a la competencia en la Liga MX para el Clausura 2026.

Su primer partido oficial será ante León, por lo que es un hecho que los jugadores que estuvieron contemplados para este viaje serán los que puedan tener minutos en el siguiente encuentro. Es por eso que llamaron la atención tres ausencias, dos de ellas generando una gran preocupación para los aficionados celestes.

Las 3 bajas de Cruz Azul

De acuerdo con la información del periodista Gerardo González, el primer ausente en este viaje de pretemporada es Lorenzo Faravelli y es que en las últimas horas su nombre ha estado ligado a un posible intercambio para que Cruz Azul traiga a Agustín Palavecino, por lo que éste terminaría en la plantilla de Necaxa.

La segunda ausencia que preocupa es precisamente la del refuerzo, que es Miguel Borja y es que recientemente se hablaba de que el jugador estaría analizando el tema de su visa de trabajo, pero ahora el jugador se mantuvo en La Noria para hacer trabajo físico, por lo que es casi un hecho que no estará considerado ante León.

Y por último, está Andrés Montaño que tras su lesión de ligamento cruzado de rodilla aún está realizando trabajo aeróbico. Esta es la tercera baja que tendrán para este duelo amistoso y muy probablemente para el arranque del torneo que será la siguiente semana, en espera de saber qué pasará en los dos casos anteriores.

