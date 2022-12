Cruz Azul logró su primer triunfo en la Copa Sky en la jornada del viernes: derrotó 2-1 a Pumas UNAM en condición de visitante y se posiciona de gran manera en el Grupo A. Ahora, tendrá que medirse frente al Deportivo Toluca en la tercera jornada: lo hará el próximo jueves en el estadio Nemesio Diez.

Mientras se prepara para este duelo, las noticias siguen surgiendo en el mundo de La Máquina. A continuación, te contamos lo más trascendente de esta jornada de lunes 19 de diciembre de 2022.

El objetivo de Cruz Azul para el Clausura 2023

Carlos Rotondi lo reveló en entrevista con el periodista Javier Alarcón: "Esto es de resultados, se puede jugar bien o se puede jugar mal, pero nosotros tenemos que plasmar todo el esfuerzo de la pretemporada, de todas las cosas que hemos hecho plasmarlo en los resultados, tratar de meternos entre los cuatro primeros, porque es una ventaja importante el definir de local y el tener esa ventaja deportiva".

En La Máquina la actitud no se negocia

Esto también lo apuntó Rotondi, el argentino que tiene bien en claro lo que significa defender el escudo de La Máquina: "Desde que arranqué a jugar futbol siempre lo hago con mucha pasión y trato de defender la camiseta que me toca, porque es el club que me está dando la oportunidad de mostrarme y creo que lo mínimo que merece es que uno se esfuerce al máximo, no dejar una pelota perdida y obviamente después ir mejorando.

"Lo que a mí me costó mucho cuando llegué fue el tema de la altura, de ir agarrándole el ritmo a las cosas, a una liga distinta y compañeros distintos. Llegué a Cruz Azul, tuve un entrenamiento e inmediatamente tuve que jugar un partido casi entero, creo que eso me pasó factura en los primeros partidos que tuve con esta camiseta, pero la entrega no se negocia nunca", sentenció.