Ferrari finalizó el Gran Premio de Las Vegas envuelto en un tenso clima entre Charles Leclerc y Carlos Sainz. El monegasco no ocultó su descontento por la estrategia que lo dejó afuera del podio, justo por detrás de su compañero de equipo. “Sí, hice mi trabajo, pero ser amable me jode todo el maldito tiempo. Ni siquiera es ser amable, solo es ser respetuoso“, soltó por radio tras cruzar la meta.

No obstante, al margen de los enojos, la Scudería consiguió puntos valiosos para luchar por el Campeonato de Constructores en estas últimas dos carreras y, en este contexto, la dupla de pilotos dejó atrás sus problemas para luchar juntos en Qatar. Así lo confirmó el propio Charles Leclerc este jueves en diálogo con la prensa: “Ya hemos debatido lo de Las Vegas y hemos pasado página. Tengo una buena relación con Carlos, hay carreras que las cosas no salen como queremos pero siempre lo hablamos”.

Ahora bien, pese a que llegan a las sesiones de este fin de semana sin asperezas, Charles sorprendió con su respuesta a la hora de ser consultado sobre si echará de menos a Carlos Sainz en 2025, año en el que dejarán de ser compañeros en Ferrari por la partida del madrileño.

Publicidad

Publicidad

ver también FP1 y Clasificación para el Sprint del GP de Qatar de la F1: Dónde ver en México

¿Charles Leclerc extrañará a Carlos Sainz?

A Charles Leclerc le preguntaron si extrañará a Carlos Sainz y esta fue su respuesta: “No le voy a echar tanto de menos porque va a seguir en el paddock. Carlos no es mi novia, como le he dicho a Fred. Me cae muy bien y estoy seguro de que pasaremos tiempo juntos, tenemos una buena relación que seguirá incluso después de que se vaya de Ferrari”.

Charles Leclerc y Carlos Sainz dejarán de ser compañeros en Ferrari (GETTY IMAGES)

En la misma línea, el piloto monegasco completó: “Dejaremos de trabajar juntos, pero seguiremos pasando tiempo juntos. Es una buena persona, nos llevamos bien y eso nos ayuda a trabajar bien juntos”. ¿Lograrán cerrar su vínculo con un Campeonato de Constructores en el hombro?

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué pilotos podría tener la nueva escudería de F1, Cadillac, en 2026?

¿Por qué Carlos Sainz no correrá en Ferrari en 2025?

La razón por la cual Carlos Sainz no correrá en Ferrari la próxima temporada es que su lugar lo ocupará nada más y nada menos que Lewis Hamilton. Sin embargo, el piloto español continuará en la Fórmula 1, más precisamente como piloto principal de Williams, equipo cuya dupla actual está conformada por Alexander Albon y Franco Colapinto.